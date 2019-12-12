В Дании 8 человек подозревают в подготовке теракта

Восемь человек предстанут перед следственным судьей, где им должны предъявить обвинения в сговоре с целью насильственных актов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Накануне полиция Дании в серии рейдов по всей стране задержала около 20 человек, подозреваемых в подготовке одного или нескольких терактов.

Главный инспектор полиции Копенгагена Йорген Берген Сков сказал после задержаний, что некоторым из подозреваемых будут предъявлены предварительные обвинения в соответствии с законами Дании о терроризме.

По его словам, некоторые из задержанных "покупали предметы для изготовления взрывчатых веществ и пытались приобрести оружие".

По данным датских СМИ, обвинения должны предъявить шести мужчинам и двум женщинам.

Датские правоохранители рассказали, что в последние годы были предупреждены несколько нападений экстремистов, в том числе связанных с публикацией в 2005 году в газете 12 карикатур разных художников, изображающих пророка Мухаммеда.