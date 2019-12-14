В уряді розповіли про підготовку повноцінного візиту Зеленського до США

Україна і США продовжують працювати над підготовкою візиту президента України до США.

Про це заявив у п'ятницю під час візиту до Вашингтона віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми працюємо над організацією повноцінного візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що президент Дональд Трамп запросив президента Володимира Зеленського до Білого дому після президентських виборів в Україні.

Водночас, він підкреслив, що високий рівень підтримки України Сполученими Штатами зберігається. "Достатньо лише згадати ухвалений два дні тому законопроєкт про фінансування потреб на оборону США, який є чітким індикатором рівня підтримки, яку США надають Україні", - зазначив Кулеба.

Він нагадав, що цей законопроєкт з оборонним бюджетом США на 2020 рік передбачає допомогу Україні на $50 млн більше, ніж було закладено в бюджет Пентагону на 2019 рік.

Як відомо, Трамп та Зеленський вже зустрічалися в рамках Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Ця зустріч не замінила повноцінний візит до Білого дому, вона також відбулася вже після офіційного початку розслідування проти Трампа у Вашингтоні, ініційованого за скаргою американського держслужбовця-викривача.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Сполучені Штати дали попередню згоду (агреман) на призначення Володимира Єльченка послом України в США.