В Кабмине рассказали о подготовке полноценного визита Зеленского в США

Киев и Вашингтон продолжают работать над подготовкой визита президента Украины в США.

Об этом заявил в пятницу во время визита в Вашингтон вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в Соединенные Штаты", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что президент Дональд Трамп пригласил президента Владимира Зеленского в Белый дом после президентских выборов в Украине.

Вместе с тем он подчеркнул, что высокий уровень поддержки Украины Соединенными Штатами сохраняется. "Достаточно вспомнить принятый два дня назад законопроект о финансировании потребностей на оборону США, который является четким индикатором уровня поддержки, которую США оказывают Украине", - отметил Кулеба.

Он напомнил, что этот законопроект с оборонным бюджетом США на 2020 год предусматривает помощь Украине на $50 млн больше, чем было заложено в бюджет Пентагона на 2019 год.

Как известно, Трамп и Зеленский уже встречались в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Эта встреча не заменила полноценный визит в Белый дом, она также состоялась уже после официального начала расследование против Трампа в Вашингтоне, инициированного по жалобе американского госслужащего-обличителя.

Напомним, по данным СМИ, Соединенные Штаты дали предварительное согласие (агреман) на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США.