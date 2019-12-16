Орбан хоче побудувати нову Центральну Європу

Угорщина готова побудувати разом із сусідами, зокрема Румунією, нову центральну Європу, заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан у Тімішоарі, на заході Румунії, відзначаючи 30-ту річницю румунської революції, яка розпочалася в місті.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Daily News Hungary.

Мета - перетворити Центральну Європу на один з найуспішніших і найбільш конкурентоспроможних регіонів у світі, сказав Орбан.

Щодо подій 30-річної давності Орбан сказав: "Якби ми вирішили дочекатися, коли західні держави допоможуть нам, ми б досі жили під радянською окупацією, ми були б членом Варшавського договору і з'їзд комуністичної партії визначав би наше майбутнє".

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Крім усього цього, Угорщина хоче залишатися однією з найбезпечніших країн світу, додав Орбан. Угорщині набагато простіше досягти цих цілей у партнерстві з сусідами, ніж самостійно, сказав він.

Як відомо, Будапешт продовжує заохочувати угорців Румунії боротися за національну автономію. Права 1,2 млн етнічних угорців у Румунії, зокрема близько 700 тисяч секеїв у східній Трансільванії, десятиліттями перебувають у центрі політичної ворожнечі між двома країнами.

У МЗС України раніше заявляли, що кінцевою метою політики іредентизму (возз’єднання територій) прем'єра Угорщини Віктора Орбана є створення угорського анклаву на території України.