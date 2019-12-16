Угорщина заплатила "Росатому" 173 млн євро за план добудови АЕС

Угорщина в грудні здійснила платіж у 173 млн євро на розширення атомної електростанції Пакш.

Про це заявив відповідальний за проєкт міністр Янош Сулі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Budapest Business Journal.

Платежі були здійснені за шість рахунків-фактур, пов'язаних з наданням технічного плану генеральним підрядником "Росатомом" для двох нових блоків станції в жовтні, сказав Сулі.

Ці плани дозволять компанії проєкту Paks II подати заявку на отримання ліцензії на будівництво до Національного управління з атомної енергії до кінця червня 2020 року, додав він.

В управління є 15 місяців, щоб вивчити заявку, а це означає, що дозвіл може бути виданий не раніше вересня 2021 року, сказав Сулі.

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Держава Росія фінансує 80% вартості двох нових блоків.

Угорщина хоче розширити свою 2-гігаватну атомну електростанцію Пакш двома реакторами російського виробництва, кожен потужністю 1,2 гігавата.

Права на реалізацію проєкту в 2014 році без тендеру надали "Росатому". Часто цей факт наводять як доказ теплих зв’язків між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та російським президентом Владіміром Путіним.

"Росатом" не відповідає критеріям безпеки ЄС та Угорщини, що затримало реалізацію проєкту вже на кілька років. Уряди Росії та Угорщини хочуть пришвидшити процес, тому Угорщина подала на розгляд Європейської комісії законодавчий проєкт із внесення змін до регламентів ядерної безпеки країни.