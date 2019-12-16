Венгрия заплатила "Росатому" 173 млн евро за план достройки АЭС

Венгрия в декабре осуществила платеж в 173 млн евро на расширение атомной электростанции Пакш.

Об этом заявил ответственный за проект министр Янош Сули, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Budapest Business Journal.

Платежи были осуществлены за шесть счетов-фактур, связанных с предоставлением технического плана генеральным подрядчиком "Росатомом" для двух новых блоков станции в октябре, сказал Сули.

Эти планы позволят компании проекта Paks II подать заявку на получение лицензии на строительство в Национальное управление по атомной энергии до конца июня 2020 года, добавил он.

У управления есть 15 месяцев, чтобы изучить заявку, а это значит, что разрешение может быть выдано не ранее сентября 2021 года, сказал Сули.

Читайте также Орбан хочет построить новую Центральную Европу

Государство Россия финансирует 80% стоимости двух новых блоков.

Венгрия хочет расширить свою 2-гигаваттную атомную электростанцию ​​Пакш двумя реакторами российского производства, каждый мощностью 1,2 гигаватт.

Права на реализацию проекта в 2014 году без тендера предоставили "Росатому". Часто этот факт приводят в доказательство теплых отношений между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и российским президентом Владимиром Путиным.

"Росатом" не соответствует критериям безопасности ЕС и Венгрии, что задержало реализацию проекта уже на несколько лет. Правительства России и Венгрии хотят ускорить процесс, поэтому Венгрия подала на рассмотрение Европейской комиссии законодательный проект по внесению изменений в регламенты ядерной безопасности страны.