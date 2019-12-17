На зустрічі Зеленського й Алієва підписали низку угод

У Баку в присутності президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджану Ільхама Алієва відбулося підписання українсько-азербайджанських двосторонніх документів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента України.

Посли двох держав, зокрема, підписали протокол про наміри між Одесою та Гяднжею, а також договір про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво між Трускавцем та Губою.

Міністри закордонних справ України й Азербайджану Вадим Пристайко та Ельмар Мамед’яров підписали угоду про співробітництво у сфері регулювання умов ведення бізнесу між Державною регуляторною службою України й Міністерством економіки Азербайджану.

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Також Пристайко та Мамед'яров підписали угоду між адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Спеціальною службою державної охорони Азербайджану про організацію лінії міждержавного урядового зв'язку між Києвом та Баку.

Нагадаємо, 12 грудня у ході київського саміту очільників урядів країн ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) сторони підписали два документи – протоколи про спільні наміри.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про мету створити зону вільної торгівлі для держав-членів ГУАМ, реалізувати концепцію транспортного коридору ГУАМ, а також досягти взаємної лібералізації ринку послуг.