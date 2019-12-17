На встрече Зеленского и Алиева подписали ряд соглашений

В Баку в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось подписание украинско-азербайджанских двусторонних документов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Послы двух государств, в частности, подписали протокол о намерениях между Одессой и Гяднжей, а также договор о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Трускавцом и Губой.

Министры иностранных дел Украины и Азербайджана Вадим Пристайко и Эльмар Мамедъяров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования условий ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и Министерством экономики Азербайджана.

Читайте также В Турции запустили трубопровод, по которому в ЕС поступит газ из Азербайджана

Также Пристайко и Мамедъяров подписали соглашение между администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Специальной службой государственной охраны Азербайджана об организации линии межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку.

Напомним, 12 декабря в ходе киевского саммита глав правительств стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) стороны подписали два документа - протоколы о совместных намерениях.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о цели создать зону свободной торговли для государств-членов ГУАМ, реализовать концепцию транспортного коридора ГУАМ, а также достичь взаимной либерализации рынка услуг.