У Ліллі протестувальник кинув пляшку з кислотою в поліцейських

У французькому Ліллі під час загальнонаціональної акції протесту проти пенсійної реформи протестувальник кинув у поліцейських пляшку з кислотою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM TV.

За інформацією поліції, інцидент трапився близько 12:30. Джерело в правоохоронних органах повідомило, що кинутий об’єкт був пляшкою об’ємом 50 мл. Його вкидання спричинило невеликий вибух.

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В результаті ніхто не постраждав, оскільки правоохоронці встигли ухилитися. Прокурор Лілля розпочав розслідування.

У вівторок у багатьох містах Франції проходять масштабні демонстрації проти пенсійної реформи. Це вже тринадцятий день страйків проти наміру французького президента замінити складну пенсійну систему єдиною системою, заснованою на балах, при якій кожен пенсіонер має рівні права на кожен внесений євро.

У місті Нант поліція була змушена застосувати сльозогінний газ проти протестувальників. Минулими місяцями Нант був ареною неодноразових сутичок між поліцією та крайньо лівими радикальними угрупованнями.

Попри протести прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп у вівторок заявив, що уряд не відмовиться від пенсійної реформи.

Водночас ключові профспілки хочуть страйкувати й на Різдво.