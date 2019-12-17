В Лилле протестующий бросил бутылку с кислотой в полицейских

Во французском Лилле во время общенациональной акции протеста против пенсионной реформы протестующий бросил в полицейских бутылку с кислотой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.

По информации полиции, инцидент произошел около 12:30. Источник в правоохранительных органах сообщил, что брошенный объект был бутылкой объемом 50 мл и вызвал небольшой взрыв.

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В результате никто не пострадал, поскольку правоохранители успели увернуться. Прокурор Лилия начал расследование.

Во вторник во многих городах Франции проходят масштабные демонстрации против пенсионной реформы. Это уже тринадцатый день забастовок против намерения французского президента заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права на каждый внесенный евро.

В городе Нант полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против протестующих. Прошлыми месяцами Нант был ареной неоднократных столкновений между полицией и крайне левыми радикальными группировками.

Несмотря на протесты, премьер-министр Франции Эдуар Филипп во вторник заявил, что правительство не откажется от пенсионной реформы.

В то же время ключевые профсоюзы намерены бастовать и на Рождество.