У вівторок Сенат США планує затвердити санкції проти "Північного потоку-2"

У вівторок, 17 грудня, американський Сенат планує проголосувати за закон про оборонний бюджет, до якого включено положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Засідання Сенату розпочалося о 10 годині за місцевим часом. Голосування заплановане об 11:45 (18:45 за Києвом).

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Минулого тижня Палата представників Конгресу США затвердила оборонний бюджет із положеннями про санкції щодо газопроводу 377 голосами "за" і 48 голосами "проти".

Внесені до початкового проєкту оборонного бюджету зміни передбачають запровадження санкцій проти компаній, причетних до прокладання трубопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік".

Документ передбачає, що санкції діятимуть також у разі, якщо ці трубопроводні проєкти змінять назву чи будуть замінені іншими.

Санкції, згідно з документом, накладаються на судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів нижче рівня моря, а також на іноземних осіб, які свідомо продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для будівництва такого проєкту або сприяли оманливим або складним операціям для надання цих суден для будівництва згаданих газопроводів.

Серед обмежень, накладених цим рішенням, є заборона видачі американських віз та анулювання чинних віз для співробітників або співвласників компаній, що потрапили під ці санкції, а також заморожування майна та активів таких осіб на території США.

Після ухвалення у Сенаті документ повинен підписати президент США Дональд Трамп.

Не пізніше 60 днів з дня набрання чинності цим законом держсекретар та держказначейство спільно подають комітетам конгресу звіт, що визначає організації та осіб, що підпадають під такі санкції.

Компанії, долучені до побудови трубопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік", матимуть 30 днів після набуття законом чинності, щоби припинити діяльність, пов’язану із будівництвом трубопроводів.