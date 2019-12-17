Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Французская полиция применила спецсредства против демонстрантов в Нанте

ЕС раскритиковал проект реформы СБУ: Баканов сохраняет лишние полномочия

Газовые переговоры Еврокомиссия-Украина-РФ ожидаются 19 декабря

Назвали имя высланного из Германии шпиона РФ: след ведет в Бундестаг






Во вторник Сенат США планирует утвердить санкции против "Северного потока-2"

Вторник, 17 декабря 2019, 17:20

Во вторник, 17 декабря, американский Сенат планирует проголосовать за закон об оборонном бюджете, в который включены положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заседание Сената началось в 10:00 по местному времени. Голосование запланировано в 11:45 (18:45 по Киеву).

Читайте также
В Конгрессе США утвердили санкции против Северного потока-2: детали решения

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с положениями о санкциях в отношении газопровода 377 голосами "за" и 48 голосами "против".

Внесенные в первоначальный проект оборонного бюджета изменения предусматривают введение санкций против компаний, причастных к прокладке трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Документ предусматривает, что санкции будут действовать также в том случае, если эти трубопроводные проекты изменят название и будут заменены другими.

Санкции, согласно документу, накладываются на суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также на иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекта или способствовали обманчивым или сложным операциям для предоставления этих судов для строительства упомянутых газопроводов.

Читайте также
В оборонный бюджет США заложили санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Среди ограничений, наложенных этим решением, есть запрет выдачи американских виз и аннулирования действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под эти санкции, а также замораживания имущества и активов таких лиц на территории США.

После принятия в Сенате документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Не позднее 60 дней со дня вступления в силу данного закона госсекретарь и Госказначейство совместно подают комитетам Конгресса отчет, который определяет организации и лиц, подпадающих под такие санкции.

Компании, привлеченные к прокладке трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", получат 30 дней после вступления закона в силу, чтобы прекратить деятельность, связанную со строительством трубопроводов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Северный поток-2 санкции
powered by lun.ua