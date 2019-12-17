Убийство журналистки на Мальте: в Европарламенте поспорили из-за премьера

Социалисты и консерваторы в Европарламенте во вторник поспорили во время дебатов по поводу мальтийского политического скандала, связанного с убийством журналистки Дафне Каруаны Галисии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Члены Европарламента обсудили ситуацию с верховенством права в стране. Некоторые из них призвали премьер-министра Джозефа Муската немедленно уйти в отставку.

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В четверг европарламентарии проголосуют за резолюцию, которая подчеркнет глубокую обеспокоенность по поводу "целостности и достоверности расследования" убийства.

Хотя члены Европарламента, которые выступали на дебатах в Страсбурге, осудили убийство Каруаны Галисии, многие члены группы социалистов и демократов избегали призывов к отставке Муската, который является членом группы социалистов. Вместо этого они настаивали на том, что будут ожидать независимого расследования, и призвали укрепить верховенство права на Мальте.

В то же время Манфред Вебер, лидер консервативной Европейской народной партии, обвинил социалистов в замалчивании и лицемерии в отношении Муската. Он выразил непонимание, почему социал-демократы заступаются за него. "Мускату нужно освободить путь немедленно", - сказал Вебер.

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Вера Юрова, вице-президент Еврокомиссии, дала понять во время дебатов, что комиссия "без колебаний примет необходимые меры", если на Мальте не будет достигнут прогресс в сфере верховенства права.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил в обращении к нации в воскресенье вечером, что уйдет в отставку в январе в результате давления со стороны общественности в связи с расследованием убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции.