Вбивство журналістки на Мальті: у ЄС закликали до негайної відставки прем’єра

Глава слідчої місії ЄС на Мальті закликала прем'єр-міністра країни негайно піти у відставку на тлі розслідування вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Нідерландська депутатка Європарламенту Софі Велд, яка очолює слідчу місію Європейського парламенту на Мальті, заявила, що її "не заспокоїла" зустріч прем’єром з Джозефом Мускатом і його міністром юстиції Оуеном Бонні.

"Я думаю, що всі визнають, включаючи самого прем'єр-міністра, що він допустив деякі серйозні промахи, і я б сказала, що залишатися на довше, ніж необхідно, це ще одна помилка", - сказала вона журналістам.

Вона додала, що довіра між ЄС і Мальтою була серйозно підірвана, і що Мускат зробив мало що, аби розвіяти побоювання Брюсселя.

Основна опозиційна партія заявила в понеділок, що буде бойкотувати парламент, поки Мускат не покине свій пост.

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Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив у зверненні до нації в неділю ввечері, що піде у відставку в січні в результаті тиску з боку громадськості у зв’язку з розслідуванням вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції.

Декількома годинами раніше близько 20 000 мальтійців протестували біля будівлі суду в столиці Валлетті, вимагаючи, щоб він пішов у відставку.

Дафне Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers, загинула внаслідок вибуху автомобіля 16 жовтня 2017 року на Мальті. Трьом чоловікам, які розмістили бомбу в авто і підірвали її, вже висунуто звинувачення в убивстві.

У суботу мальтійського бізнесмена Йоргена Фенека звинувачено у співучасті в убивстві журналістки-розслідувачки Дафне Каруани Галіції у 2017 році. Колишній глава апарату мальтійського уряду був заарештований і допитаний в рамках розслідування.