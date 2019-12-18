У Німеччині за "лікування" геїв саджатимуть до в'язниці на рік

Німеччина 18 грудня зробила крок до заборони так званої "репаративної, або конверсійної, терапії" для людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Уряд схвалив законопроєкт, який карає осіб, що здійснюють фіктивні практики, позбавленням волі терміном до року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Активісти привітали це рішення, заявивши, що Німеччина стане першою великою європейською державою, яка забороняє спроби змінити сексуальну орієнтацію людини за допомогою технік, як-то гіпноз чи "лікування" електрошоком.

"Гомосексуальність - це не хвороба. Таким чином, термін "терапія" сам по собі вводить в оману", - йдеться в повідомленні міністра охорони здоров'я Єнса Спана - члена партії християнських демократів канцлера Ангели Меркель.

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"Лікування", яке часто практикують родичі чи релігійні радники, спричиняє тяжкі психічні та фізичні ушкодження, додав він. "Ця нібито терапія робить вас хворими, а не здоровими", - сказав Спан.

Законодавство, яке, як очікується, ухвалять до літа, передбачає покарання за порушення у вигляді ув'язнення терміном до року або штрафу до 30 тисяч євро.

За підрахунками Фонду Магнуса Гіршфельда, заснованої в Берліні організації, яка бореться з дискримінацією, щорічно в Німеччині проводять 1000 "терапій".

Бразилія, Еквадор, Мальта та трохи більше десятка штатів США заборонили конверсійну терапію, згідно з даними ILGA. Деякі країни, зокрема Велика Британія, Нова Зеландія та Австралія, розглядають відповідні заборони.

У Британії п'ята частина геїв, лесбійок та бісексуалів, які намагалися змінити свою орієнтацію, зробили спробу самогубства, згідно з дослідженням фонду Ozanne, опублікованим у лютому.

Нагадаємо, у березні німецька влада вирішила виплатити компенсації геям, переслідуваним після Другої світової.