В Германии за "лечение" геев будут сажать в тюрьму на год

Германия 18 декабря сделала шаг к запрету так называемой "репаративной, или конверсионной, терапии" для людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Правительство одобрило законопроект, карающий лиц, осуществляющих фиктивные практики, лишением свободы на срок до года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Активисты приветствовали это решение, заявив, что Германия станет первой крупной европейской страной, которая запрещает попытки изменить сексуальную ориентацию человека с помощью таких техник, как гипноз или "лечение" электрошоком.

"Гомосексуальность - это не болезнь. Таким образом, термин "терапия" сам по себе вводит в заблуждение", - говорится в сообщении министра здравоохранения Йенса Спана - члена партии христианских демократов канцлера Ангелы Меркель.

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"Лечение", которое часто практикуют родственники или религиозные советники, вызывает тяжелые психические и физические повреждения, добавил он. "Эта якобы терапия делает вас больными, а не здоровыми", - сказал Спан.

Законодательство, которое, как ожидается, примут к лету, предусматривает наказание за нарушения в виде заключения сроком до года или штрафа до 30 тысяч евро.

По подсчетам Фонда Магнуса Гиршфельд, основанной в Берлине организации, которая борется с дискриминацией, ежегодно в Германии проводят 1000 таких "терапий".

Бразилия, Эквадор, Мальта и чуть более десятка штатов США запретили конверсионную терапию, согласно данным ILGA. Некоторые страны, в частности Великобритания, Новая Зеландия и Австралия, рассматривают такой запрет.

В Британии пятая часть геев, лесбиянок и бисексуалов, которые пытались изменить свою ориентацию, предприняли попытку самоубийства, согласно исследованию фонда Ozanne, опубликованному в феврале.

Напомним, в марте немецкие власти решили выплатить компенсации геям, преследуемым после Второй мировой.