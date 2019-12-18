Меркель: Німеччина не схвалює санкції США проти "Північного потоку-2"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель розкритикувала рішення Конгресу США щодо санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP, про це вона сказала під час раунду запитань до уряду в Бундестазі.

Меркель сказала, що Німеччина виступає проти екстериторіальних санкцій. Водночас вона запропонувала вести переговори зі США.

"Я не бачу іншого вибору, окрім як вести переговори, але дуже рішучі переговори про те, що ми не схвалюємо ці санкції", - сказала вона.

Меркель також нагадала, що зараз тривають переговори щодо транзиту газу через Україну, і, за її словами, зайві дискусії довкола "Північного потоку - 2" можуть негативно на них відобразитися.

Нагадаємо, Сенат США у вівторок, 17 грудня, схвалив закон про оборонний бюджет, який містить положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2". Минулого тижня проєкт закону схвалила нижня палата Конгресу США.

У Кремлі заявили, що санкції США є порушенням міжнародного права, але вони не зупинять побудову "Північного потоку-2".

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