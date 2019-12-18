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Меркель: Німеччина не схвалює санкції США проти "Північного потоку-2"

Середа, 18 грудня 2019, 15:50

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель розкритикувала рішення Конгресу США щодо санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP, про це вона сказала під час раунду запитань до уряду в Бундестазі.

Меркель сказала, що Німеччина виступає проти екстериторіальних санкцій. Водночас вона запропонувала вести переговори зі США.

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"Я не бачу іншого вибору, окрім як вести переговори, але дуже рішучі переговори про те, що ми не схвалюємо ці санкції", - сказала вона.

Меркель також нагадала, що зараз тривають переговори щодо транзиту газу через Україну, і, за її словами, зайві дискусії довкола "Північного потоку - 2" можуть негативно на них відобразитися.

Нагадаємо, Сенат США у вівторок, 17 грудня, схвалив закон про оборонний бюджет, який містить положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2". Минулого тижня проєкт закону схвалила нижня палата Конгресу США.

У Кремлі заявили, що санкції США є порушенням міжнародного права, але вони не зупинять побудову "Північного потоку-2".

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Північний потік-2 Меркель
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