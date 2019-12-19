Парламент Албанії попри протести схвалив суперечливий пакет законів проти наклепу

Парламент Албанії проголосував за суперечливий "Пакет проти наклепу", незважаючи на протести медійних організацій і критику міжнародних структур.

Про це повідомляє "Балканський оглядач" з посиланням на албанські ЗМІ.

В середу ввечері, після кількох годин дебатів та жорстких дискусій, 82 депутати висловилися за відповідні законопроєкти, 13 - проти та 5 утрималися.

Таким чином, парламент вніс зміни до двох законів і уповноважив Албанську медіаадміністрацію (AMA) та Адміністрацію електронних та поштових комунікацій розглядати скарги на новинні вебсайти, вимагати спростування розповсюдженої інформації, накладати штрафи до 1 млн лек (9014 доларів) та призупиняти діяльність онлайн-медіа.

Десятки журналістів вийшли на протест перед албанським парламентом в середу, в той час як депутати обговорювали пакет.

Протестувальники тримали транспаранти із написами "Ей, Рама, ти не можеш змусити замовкнути нас усіх!" та "Журналісти не є злочинцями".

Водночас уряд зазначав, що йдеться лише про регулювання "джунглів дезінформації та ненависті".

Прем'єр-міністр Еді Рама, виступаючи на захист нового закону про медіа, заявив, що два нових закони, спрямовані на боротьбу з неправдивими новинами, цілком відповідають міжнародним стандартам. "Ми прагнемо встановити стандарти з метою дотримання прав людини", - сказав він, додавши, що уряд тісно співпрацював з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі при розробці законів.

Із посиланням на дані ОБСЄ Рама повідомив, що наклеп є кримінальним злочином у 42 країнах, і підкреслив, що запропонований урядом закон - "як лимонад" порівняно із законодавством країн ЄС.