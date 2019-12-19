Парламент Албании, несмотря на протесты, одобрил противоречивый пакет законов против клеветы

Парламент Албании проголосовал за спорный "Пакет против клеветы", несмотря на протесты медийных организаций и критику международных структур.

Об этом сообщает "Балканський оглядач" со ссылкой на албанские СМИ.

В среду вечером, после нескольких часов дебатов и жестких дискуссий, 82 депутата высказались за соответствующие законопроекты, 13 - против и 5 воздержались.

Таким образом, парламент внес изменения в два закона и уполномочил Албанскую медиаадминистрацию (AMA) и Администрацию электронных и почтовых коммуникаций рассматривать жалобы на новостные сайты, требовать опровержения распространенной информации, налагать штрафы до 1 млн лек (9014 долларов) и приостанавливать деятельность онлайн-медиа.

Десятки журналистов вышли на протест перед албанским парламентом в среду, пока депутаты обсуждали пакет.

Протестующие держали транспаранты с надписями "Эй, Рама, ты не можешь заставить замолчать всех нас!" и "Журналисты – не преступники".

В то же время правительство отмечало, что речь идет лишь о регулировании "дебрей дезинформации и ненависти".

Премьер-министр Эди Рама, выступая в защиту нового законодательства о СМИ, заявил, что два новых закона, направленных на борьбу с ложными новостями, полностью соответствуют международным стандартам.

"Мы стремимся установить стандарты с целью соблюдения прав человека", - сказал он, добавив, что правительство тесно сотрудничало с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе при разработке законов. Ссылаясь на данные ОБСЕ, Рама сообщил, что клевета является уголовным преступлением в 42 странах, и подчеркнул, что предложенный правительством закон – "как лимонад" по сравнению с законодательством стран ЕС.