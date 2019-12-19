Суд ЕС: у одного из заключенных политиков Каталонии был иммунитет евродепутата

Суд ЕС постановил, что заключенный бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас имел депутатский иммунитет с момента объявления о его избрании евродепутатом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

"Лицо, избранное в Европейский парламент, получает статус члена этого института во время официального объявления результатов и с тех пор пользуется иммунитетом, который предусматривает этот статус", - говорится в решении.

Жункерас в мае был избран депутатом Европарламента на выборах в Испании. 17 июня он должен прибыть в Брюссель, чтобы принести присягу члена Европарламента.

Испанский закон требует, чтобы новые депутаты Европарламента принесли присягу на Конституции Испании. Жункерасу, который находился под стражей с ноября 2017 года, не позволили это сделать.

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"Иммунитет предоставляется каждому члену Европарламента и предусматривает отмену любой меры предварительного заключения, примененной к нему до избрания, с тем чтобы позволить этому лицу поездку на инаугурационную сессию Европейского парламента и участие в ней", - говорится в решении суда.

Таким образом, согласно решению суда, Испания должна была отменить арест Жункераса, позволив ему дать присягу евродепутата.

"Если компетентный национальный суд считает, что эта мера (арест. - Ред.) должна быть сохранена, он должен как можно скорее попросить Европейский парламент лишить депутата иммунитета", - заявили судьи.

Решение Суда ЕС может также повлиять на статус двух других высокопоставленных каталонских сепаратистов, бежавших в Бельгию - Карлеса Пучдемона и Тони Комина, также избранных евродепутатами.

Некоторые вопросы по делам Жункераса, Пучдемона и Комина идентичны, но ключевое отличие заключается в том, что Жункерас уже был арестован до выборов в Европейский парламент.

Пучдемон и Комин живут в Бельгии и настаивают на том, что их защищает ограниченная депутатская неприкосновенность, предоставляемая депутатам Европарламента.

Жункерас приговорен к лишению свободы на 13 лет за участие в мятеже.