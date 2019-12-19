Суд заборонив главі уряду Каталонії обіймати державні посади протягом півтора року
Вищий суд Каталонії (TSJC) позбавив президента женералітату Кіма Торру права обіймати державні посади протягом півтора року за злочин непокори.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.
Суд постановив, що Торра не підкорився Центральній виборчій раді Іспанії, відмовившись прибрати банер на підтримку ув'язнених каталонських політиків і жовті стрічки серед членів женералітату під час виборчого періоду у квітні минулого року.
Суд також наклав штраф на Торру в розмірі 100 євро на день протягом 10 місяців.
Судове рішення винесене в середині ключового тижня для майбутніх переговорів про призначення уряду Педро Санчеса, а також в день, який також позначений рішенням Суду ЄС про імунітет колишнього віцепрезидента уряду Каталонії Оріола Жункераса.
Незважаючи на винесений вирок, Кім Торра може, як і раніше, залишатися на своїй посаді, оскільки він все ще може подати апеляцію.