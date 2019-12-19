Суд запретил главе правительства Каталонии занимать государственные должности в течение полутора лет

Высший суд Каталонии (TSJC) лишил президента женералитета Кима Торру права занимать государственные должности в течение полутора лет за неповиновение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Суд постановил, что Торра не подчинился Центральному избирательному совету Испании, отказавшись убрать баннер в поддержку заключенных каталонских политиков и желтые ленты среди членов Женералитата во время избирательного периода в апреле прошлого года.

Суд также наложил на Торру штраф в размере 100 евро в день в течение 10 месяцев.

Судебное решение вынесено в середине ключевой недели для будущих переговоров о назначении правительства Педро Санчеса, а также в день, также отмеченного решением Суда ЕС об иммунитете бывшего вице-президента правительства Каталонии Ориола Жункераса.

Несмотря на вынесенный приговор, Ким Торра может по-прежнему оставаться в своей должности, поскольку он все еще может подать апелляцию.