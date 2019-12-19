РФ порушила зобов’язання перед Радою Європи законом про "іноземних агентів" - резолюція ЄП

Європарламент більшістю голосів схвалив резолюцію, в якій закликав Росію негайно скасувати "закон про іноземних агентів" та привести чинне законодавство у відповідність до конституції, а також її зобов'язань відповідно до міжнародного права.

Текст відповідного документу є в розпорядженні "Європейської правди".

"Враховуючи, що російський закон про "іноземних агентів" порушує Європейську конвенцію про права людини, міжнародну угоду Ради Європи, яка захищає, серед іншого, свободу слова та ЗМІ... Росія, таким чином, не виконує своїх зобов’язань як член Ради Європи", - йдеться в резолюції.

Євродепутати нагадують, що цей закон від 2012 року зобов’язує неурядові організації країни реєструватися в Міністерстві юстиції як "організації, що виконують функції іноземних агентів", якщо вони отримують іноземне фінансування або ведуть нечітко описану "політичну діяльність".

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Резолюція також засуджує нещодавно затверджені поправки до закону про закордонних агентів, які значно розширюють сферу його застосування і дозволять дискредитувати осіб або визначати їх як "іноземних агентів". Цей захід часто застосовується проти представників громадянського суспільства, політичної опозиції чи незалежних журналістів, зазначають у ЄП.

Закон також встановлює конкретні вимоги щодо реєстрації, маркування та ведення обліку публікацій, а непокора цьому становить кримінальне правопорушення з можливістю покарання великими адміністративними штрафами або позбавленням волі на строк до двох років.

Нагадаємо, у червні цього року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дозволила російської делегації (яка в 2014 році була позбавлена ​​права голосу в асамблеї через анексію Криму) повернутися в ПАРЄ.