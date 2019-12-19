РФ нарушила обязательства перед Советом Европы законом об "иностранных агентах" – резолюция ЕП
Европарламент большинством голосов принял резолюцию, в которой призвал Россию немедленно отменить "закон об иностранных агентах" и привести действующее законодательство в соответствие с конституцией, а также ее обязательствами в соответствии с международным правом.
Текст соответствующего документа есть в распоряжении "Европейской правды".
"Учитывая, что российский закон об "иностранных агентах" нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, международное соглашение Совета Европы, которое защищает, среди прочего, свободу слова и СМИ... Россия, таким образом, не выполняет своих обязательств как член Совета Европы", - говорится в резолюции.
Евродепутаты напоминают, что этот закон от 2012 года обязывает неправительственные организации страны регистрироваться в Министерстве юстиции как "организации, выполняющие функции иностранных агентов", если они получают иностранное финансирование или ведут нечетко описанную "политическую деятельность".
Резолюция также осуждает недавно утвержденные поправки в закон о зарубежных агентах, которые значительно расширяют сферу его применения и позволят дискредитировать лиц или определять их как "иностранных агентов". Это мероприятие часто применяется против представителей гражданского общества, политической оппозиции или независимых журналистов, отмечают в ЕП.
Закон также устанавливает конкретные требования по регистрации, маркировке и ведению учета публикаций, а неповиновение этому составляет уголовное преступление с возможностью наказания большими административными штрафами или лишением свободы на срок до двух лет.
Напомним, в июне этого года ПАСЕ приняла резолюцию, позволившую российской делегации (которая в 2014 году была лишена права голоса в ассамблее за аннексию Крыма) вернуться в ПАСЕ.