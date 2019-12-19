Син російських шпигунів через суд виборов громадянство Канади

Син російських шпигунів, що народився в Канаді і був позбавлений громадянства, коли його батьків заарештували за шпигунство в США, виграв суд про збереження канадського громадянства.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, таке рішення у четвер ухвалив Верховний суд Канади.

Суд залишив в силі попереднє рішення федерального суду, в якому йшлося про необгрунтованість позбавлення канадського громадянства Алекса Вавілова.

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"Судді постановили, що пан Вавілов є громадянином Канади", - йдеться в постанові.

Вавілов народився в Торонто у 1994 році. Його батьки приїхали в Канаду в 1980-х роках під прикриттям із вигаданими іменами, щоб інтегруватися в західне суспільство.

Пізніше сім'я переїхала до Сполучених Штатів, де батьки Вавілова були заарештовані в 2010 році і звинувачені в шпигунстві. Вони повернулися в Росію в рамках обміну шпигунами.

Популярний телевізійний серіал "Американці" частково заснований на історії родини Вавілових.