Сын российских шпионов через суд выборол гражданство Канады

Сын российских шпионов, который родился в Канаде и был лишен гражданства, когда его родителей арестовали за шпионаж в США, выиграл суд о сохранении канадского гражданства.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, такое решение в четверг принял Верховный суд Канады.

Суд оставил в силе предыдущее решение федерального суда, в котором говорилось о необоснованности лишения канадского гражданства Алекса Вавилова.

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"Судьи постановили, что господин Вавилов является гражданином Канады", - говорится в постановлении.

Вавилов родился в Торонто в 1994 году. Его родители приехали в Канаду в 1980-х годах под прикрытием с вымышленными именами, чтобы интегрироваться в западное общество.

Позже семья переехала в Соединенные Штаты, где родители Вавилова были арестованы в 2010 году и обвинены в шпионаже. Они вернулись в Россию в рамках обмена шпионами.

Популярный телевизионный сериал "Американцы" частично основан на истории семьи Вавиловых.