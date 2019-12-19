МЗС РФ звинуватило Естонію у залякуванні пропагандистів з агентства Sputnik
МЗС РФ обурилось через ситуацію довкола пропагандистського агентства "Sputnik" в Естонії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у четвер заяві міністерства.
Нагадаємо, у російському державному агентстві МІА "Россия сегодня" заявили, що естонська влада погрожує порушити кримінальні справи проти співробітників Sputnik Estonia, якщо журналісти до 2020 року не припинять працювати на агентство.
МЗС РФ каже, що співробітникам естонського бюро "Sputnik" розсилаються листи з місцевого Департаменту поліції і прикордонної охорони, в яких працівникам ЗМІ погрожують кримінальним переслідуванням.
"Серйозне занепокоєння викликає обурлива ситуація навколо російського інформагентства "Sputnik" в Естонії", - заявили у міністерстві.
МЗС РФ звинуватило владу Естонії у тому, що вона взялась до тоталітарних методів, таких як "грубе залякування каральними заходами".
"Подібна ситуація абсолютно неприйнятна і повністю лежить за межею фундаментальних демократичних принципів і міжнародних зобов'язань Естонії щодо забезпечення безперешкодної роботи ЗМІ, свободи вираження думок і рівного доступу до інформації", - заявили в МЗС РФ.
Раніше естонський блог Propastop, створений волонтерами воєнізованих добровольчих формувань Кайтселійт, ініціював збір підписів під петицією з вимогою закрити в країні пропагандистські ресурси РФ Sputnik і Baltnews.