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МЗС РФ звинуватило Естонію у залякуванні пропагандистів з агентства Sputnik

Четвер, 19 грудня 2019, 19:23

МЗС РФ обурилось через ситуацію довкола пропагандистського агентства "Sputnik" в Естонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у четвер заяві міністерства.

Нагадаємо, у російському державному агентстві МІА "Россия сегодня"  заявили, що естонська влада погрожує  порушити кримінальні справи проти співробітників Sputnik Estonia, якщо журналісти до 2020 року не припинять працювати на агентство.

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МЗС РФ каже, що співробітникам естонського бюро "Sputnik" розсилаються листи з місцевого Департаменту поліції і прикордонної охорони, в яких працівникам ЗМІ погрожують кримінальним переслідуванням.

"Серйозне занепокоєння викликає обурлива ситуація навколо російського інформагентства "Sputnik" в Естонії", - заявили у міністерстві.

МЗС РФ звинуватило владу Естонії у тому, що вона взялась до тоталітарних методів, таких як "грубе залякування каральними заходами".

"Подібна ситуація абсолютно неприйнятна і повністю лежить за межею фундаментальних демократичних принципів і міжнародних зобов'язань Естонії щодо забезпечення безперешкодної роботи ЗМІ, свободи вираження думок і рівного доступу до інформації", - заявили в МЗС РФ.

Раніше естонський блог Propastop, створений волонтерами воєнізованих добровольчих формувань Кайтселійт, ініціював збір підписів під петицією з вимогою закрити в країні пропагандистські ресурси РФ Sputnik і Baltnews. 

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