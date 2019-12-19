МИД РФ обвинил Эстонию в запугивании пропагандистов из агентства Sputnik
МИД РФ возмутился из-за ситуации вокруг пропагандистского агентства "Sputnik" в Эстонии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении министерства.
Напомним, в российском государственном агентстве МИА "Россия сегодня" заявили, что эстонские власти угрожают возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если журналисты до 2020 года не прекратят работать на агентство.
МИД РФ говорит, что сотрудникам эстонского бюро "Sputnik" рассылаются письма с местного Департамента полиции и погранохраны, в которых работникам СМИ угрожают уголовным преследованием.
"Серьезное беспокойство вызывает возмутительная ситуация вокруг российского информагентства "Sputnik" в Эстонии", - заявили в министерстве.
МИД РФ обвинил власти Эстонии в том, что они взялись за тоталитарные методы, такие как "грубое запугивание карательными мерами".
"Подобная ситуация абсолютно неприемлема и полностью лежит на грани фундаментальных демократических принципов и международных обязательств Эстонии по обеспечению беспрепятственной работы СМИ, свободы выражения мнений и равного доступа к информации", - заявили в МИД РФ.