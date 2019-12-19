МИД РФ обвинил Эстонию в запугивании пропагандистов из агентства Sputnik

МИД РФ возмутился из-за ситуации вокруг пропагандистского агентства "Sputnik" в Эстонии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении министерства.

Напомним, в российском государственном агентстве МИА "Россия сегодня" заявили, что эстонские власти угрожают возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если журналисты до 2020 года не прекратят работать на агентство.

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МИД РФ говорит, что сотрудникам эстонского бюро "Sputnik" рассылаются письма с местного Департамента полиции и погранохраны, в которых работникам СМИ угрожают уголовным преследованием.

"Серьезное беспокойство вызывает возмутительная ситуация вокруг российского информагентства "Sputnik" в Эстонии", - заявили в министерстве.

МИД РФ обвинил власти Эстонии в том, что они взялись за тоталитарные методы, такие как "грубое запугивание карательными мерами".

"Подобная ситуация абсолютно неприемлема и полностью лежит на грани фундаментальных демократических принципов и международных обязательств Эстонии по обеспечению беспрепятственной работы СМИ, свободы выражения мнений и равного доступа к информации", - заявили в МИД РФ.