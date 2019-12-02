Убийство журналистки на Мальте: премьер заявил, что уйдет в отставку в январе

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил в обращении к нации в воскресенье вечером, что уйдет в отставку в январе в результате давления со стороны общественности в связи с расследованием убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В телевизионном сообщении Мускат сказал, что он сообщил президенту Мальты, что уйдет с должности лидера правящей Лейбористской партии 12 января и "в ближайшие дни после этого уйдет с поста премьер-министра".

Несколькими часами ранее около 20 000 мальтийцев протестовали возле здания суда в столице Валлетте, требуя, чтобы он ушел в отставку.

"Как премьер-министр, я обещал два года назад, что в случае убийства Дафне Каруаны Галиции справедливость восторжествует ", - сказал Мускат, начиная свою речь, добавив, что " сегодня я здесь, чтобы сказать вам, что я сдержал свое слово".

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Однако семья убитой журналистки утверждает, что отставка Муската не удовлетворит тех, кто полон решимости искоренить коррупцию и кумовство между политиками и бизнесменами.

"Завтра люди снова выйдут на улицы", - написал в Twitter один из сыновей журналистки, который также является журналистом.

В субботу мальтийского бизнесмена Йоргена Фенека обвинен в соучастии в убийстве журналистки-розслідувачки Дафне Каруаны Галиции в 2017 году.

Дафне Каруана Галиция, расследовавшая коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers, погибла в результате взрыва автомобиля 16 октября 2017 года на Мальте. Трем мужчинам, которые разместили бомбу в авто и взорвали ее, уже предъявлено обвинение в убийстве.