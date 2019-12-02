У Берліні пограбували музей історії Штазі

Берлінський музей Штазі заявив про пограбування, всього через кілька днів після великого пограбування музею в Дрездені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Злодії проникли в музей, розбивши вікно на першому поверсі, потім "розбили кілька вітрин і вкрали медалі і коштовності", сказали поліцейські. Після цього зловмисники непоміченими зникли з награбованим.

Невідомо, в який час ночі вони увійшли в будівлю. Співробітник музею помітив розбите скло у виставкових залах у неділю вранці.

Директор музею Йорг Дризельман сказав, що викрадені предмети включають медалі, які іноді робляться з дорогоцінних металів, таких як золото, у тому числі патріотичний орден За заслуги, орден Леніна і найбільш високу нагороду, яку можна було досягти в комуністичній Східній Німеччині, Орден Карла Маркса.

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Дризельман сказав, що вкрадені коштовності включали каблучки і годинник, які були частиною особистих речей, вкрадених Штазі у приватних осіб. Після падіння Берлінської стіни робилися спроби повернути ці речі їх законним власникам, але це не завжди було можливо.

"Це не величезні скарби. Але ми - історичний музей і не очікуємо, що сюди будуть вламуватися", - зазначив він.

Пограбування сталося всього через шість днів після зухвалого пограбування в Дрезденському королівському палаці. Злодії влаштували відключення електроенергії, перш ніж розбити вікно, щоб потрапити в приміщення, звідки вони вкрали безцінні ювелірні вироби з діамантами.