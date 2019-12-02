В Берлине ограбили музей истории Штази

Берлинский музей Штази заявил об ограблении всего через несколько дней после крупного ограбления музея в Дрездене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Воры проникли в музей, разбив окно на первом этаже, затем "разбили несколько витрин и украли медали и драгоценности", сказали полицейские. После этого злоумышленники незамеченными исчезли с награбленным.

Неизвестно, в какое время ночи они вошли в здание. Сотрудник музея заметил разбитое стекло в выставочных залах в воскресенье утром.

Директор музея Йорг Дризельман сказал, что похищенные предметы включают медали, которые иногда делаются из драгоценных металлов, таких как золото, в том числе патриотический орден "За заслуги", орден Ленина и наиболее высокую награду, которую можно было получить в Восточной Германии, орден Карла Маркса.

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Дризельман сказал, что украденные драгоценности включали кольца и часы, которые были частью личных вещей, украденных Штази у частных лиц. После падения Берлинской стены делались попытки вернуть эти вещи их законным владельцам, но это не всегда было возможно.

"Это не огромные сокровища. Но мы - исторический музей, и не ожидаем, что сюда будут вламываться", - отметил он.

Инцидент произошел всего через шесть дней после дерзкого ограбления в Дрезденском королевском дворце. Воры отключили электроэнергию, прежде чем разбить окно, чтобы попасть в помещение, откуда они украли бесценные ювелирные изделия с бриллиантами.