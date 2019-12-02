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США завершили ратифікацію протоколу про вступ Північної Македонії в НАТО

Понеділок, 2 грудня 2019, 10:45

Держсекретар США Майк Помпео заявив про завершення процедури ратифікації протоколу про вступ Північної Македонії до НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда" про це він написав у Twitter.

"Радий оголосити, що США завершили ратифікацію протоколу про вступ Північної Македонії до НАТО. Тепер ми на один крок ближче до того, щоб вітати Північну Македонію як 30-го члена НАТО. Ми є НАТО, і разом ми сильні", - написав Помпео.

Раніше стало відомо, що країни-члени НАТО не встигнуть завершити процес ратифікації вступу Північної Македонії до грудневої зустрічі лідерів у Лондоні.

Нагадаємо, 12 лютого уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

Читайте детальніше: "Шлях до НАТО: як Македонія вирвалася з кола "друзів РФ" та стає членом Альянсу".

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