США завершили ратифікацію протоколу про вступ Північної Македонії в НАТО

Держсекретар США Майк Помпео заявив про завершення процедури ратифікації протоколу про вступ Північної Македонії до НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда" про це він написав у Twitter.

"Радий оголосити, що США завершили ратифікацію протоколу про вступ Північної Македонії до НАТО. Тепер ми на один крок ближче до того, щоб вітати Північну Македонію як 30-го члена НАТО. Ми є НАТО, і разом ми сильні", - написав Помпео.

Pleased to announce the United States deposited its ratification of North Macedonia’s @NATO Accession Protocol. One step closer to welcoming #NorthMacedonia as NATO’s 30th Ally! #WeAreNATO, and we are #AlliedStrong.