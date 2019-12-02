Госсекретарь США Майк Помпео заявил о завершении процедуры ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда" об этом он написал в Twitter.

"Рад объявить, что США завершили ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. Теперь мы на один шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО. Мы НАТО, и вместе мы сильны", - написал Помпео.

Pleased to announce the United States deposited its ratification of North Macedonia’s @NATO Accession Protocol. One step closer to welcoming #NorthMacedonia as NATO’s 30th Ally! #WeAreNATO, and we are #AlliedStrong. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 2, 2019

Ранее стало известно, что страны-члены НАТО не успеют завершить процесс ратификации вступления Северной Македонии до декабрьской встречи лидеров в Лондоне.

Напомним, 12 февраля правительство в Скопье официально сообщило об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

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