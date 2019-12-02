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США завершили ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО

Понедельник, 2 декабря 2019, 10:45

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о завершении процедуры ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда" об этом он написал в Twitter.

"Рад объявить, что США завершили ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. Теперь мы на один шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО. Мы НАТО, и вместе мы сильны", - написал Помпео.

Ранее стало известно, что страны-члены НАТО не успеют завершить процесс ратификации вступления Северной Македонии до декабрьской встречи лидеров в Лондоне.

Напомним, 12 февраля правительство в Скопье официально сообщило об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

Читайте подробнее: "Путь в НАТО: как Македония вырвалась из круга "друзей РФ" и становится членом Альянса".

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