Госсекретарь США Майк Помпео заявил о завершении процедуры ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда" об этом он написал в Twitter.

"Рад объявить, что США завершили ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. Теперь мы на один шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО. Мы НАТО, и вместе мы сильны", - написал Помпео.

Pleased to announce the United States deposited its ratification of North Macedonia’s @NATO Accession Protocol. One step closer to welcoming #NorthMacedonia as NATO’s 30th Ally! #WeAreNATO, and we are #AlliedStrong.