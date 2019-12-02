Данія завершує спорудження суперечливого паркану на кордоні з Німеччиною

Данія в понеділок завершує спорудження суперечливого паркану уздовж кордону з Німеччиною, прагнучи захистити свою свинарську промисловість від диких кабанів, які, на думку посадовців, можуть переносити африканську чуму свиней.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Паркан заввишки 1,5 метра і завглибшки пів метра коштував 11 мільйонів євро. Він пролягає уздовж всієї лінії дансько-німецького кордону.

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Критики кажуть, що встановлення паркану є марною тратою грошей та не допоможе розв'язати проблему, якої насправді не існує. Захисники довкілля висловили стурбованість з приводу впливу загорожі на екосистему. Мовляв, будівництво паркану порушить міграцію диких тварин і птахів, деякі з яких захищені законодавством Данії та ЄС.

Паркан не встановлено на дорогах і залізниці на кордоні, що залишає десятки отворів, через які дикі кабани зможуть проходити.

Критики кажуть, що найбільший ризик поширення чуми свиней надходить не від кабанів, що перетинають кордон, а вантажівок, які перевозять заражених свиней чи розповсюджують заражену їжу.

Встановлення паркану також є важливим символом для крайніх правих Данії, які прагнуть жорстких кордонів і стримування мігрантів.

У Європі вірус чуми свиней був виявлений в декількох країнах, включаючи Естонію, Латвію, Литву і Польщу. У Німеччині його не було виявлено, що ставить питання про те, чому паркан взагалі будувався.