Дания завершает строительство спорного ограждения на границе с Германией

Дания в понедельник завершает строительство спорного ограждения вдоль границы с Германией, стремясь защитить свою свиноводческую промышленность от диких кабанов, которые, по мнению чиновников, могут переносить африканскую чуму свиней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Ограждение высотой 1,5 метра и глубиной полметра обошлось в 11 млн евро. Оно протянулось вдоль всей линии датско-немецкой границы.

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Критики говорят, что установка забора – это пустая трата денег и не поможет решить проблему, которой на самом деле не существует. Защитники окружающей среды выразили обеспокоенность по поводу влияния заграждения на экосистему. Мол, строительство забора нарушит миграцию диких животных и птиц, некоторые из которых защищены законодательством Дании и ЕС.

Забор не установлен на дорогах и железной дороге на границе, что оставляет в нем десятки прорех, через которые дикие кабаны все равно смогут проходить.

Критики говорят, что самый большой риск распространения чумы свиней исходит не от кабанов, пересекающих границу, а от грузовиков, перевозящих зараженных свиней или распространяющих зараженные корма.

Ограждение также является важным символом для ультраправых Дании, которые стремятся к жестким границам и сдерживанию мигрантов.

В Европе вирус африканской чумы свиней был обнаружен в нескольких странах, включая Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. В Германии он не был обнаружен, что ставит вопрос о том, почему забор вообще строился.