Переговори про новий уряд Іспанії заблоковані після вердикту щодо євродепутата

"Республіканська лівиця Каталонії" (ERC) оголосила 19 грудня, що переговори щодо формування уряду прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса призупинені, поки соціалістична партія Санчеса (PSOE) не дасть оцінку рішенню Суду ЄС, винесеному в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Суд ЄС постановив, що ув’язнений колишній віцепрезидент Каталонії Оріол Жункерас мав депутатський імунітет з часу оголошення про його обрання євродепутатом.

Іспанський закон вимагає, щоб нові депутати Європарламенту склали присягу на Конституції Іспанії. Жункерасу, який перебував під вартою з листопада 2017 року, не дозволили зробити це.

Отже, згідно з рішенням суду, Іспанія мала скасувати арешт Жункераса, дозволивши йому скласти присягу євродепутата.

Нагадаємо, король Іспанії Феліпе VI 12 грудня доручив в.о. прем'єр-міністра Педро Санчесу сформувати уряд після других за сім місяців виборів.