Переговоры о новом правительстве Испании заблокированы после решения суда по евродепутату

"Республиканские левые Каталонии" (ERC) объявили 19 декабря, что переговоры по формированию правительства премьер-министра Испании Педро Санчеса приостановлены, пока Социалистическая партия Санчеса (PSOE) не даст оценку решению Суда ЕС, вынесенному в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Суд ЕС постановил, что заключенный бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас имел депутатский иммунитет с момента объявления о его избрании евродепутатом.

Испанский закон требует, чтобы новые депутаты Европарламента приняли присягу на Конституции Испании. Жункерасу, который находился под стражей с ноября 2017 года, не позволили это сделать.

Итак, согласно решению суда, Испания должна была отменить арест Жункераса, позволив ему принять присягу евродепутата.

Напомним, король Испании Фелипе VI 12 декабря поручил и.о. премьер-министра Педро Санчесу сформировать правительство после вторых за семь месяцев выборов.