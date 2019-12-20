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Переговоры о новом правительстве Испании заблокированы после решения суда по евродепутату

Пятница, 20 декабря 2019, 09:28

"Республиканские левые Каталонии" (ERC) объявили 19 декабря, что переговоры по формированию правительства премьер-министра Испании Педро Санчеса приостановлены, пока Социалистическая партия Санчеса (PSOE) не даст оценку решению Суда ЕС, вынесенному в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Суд ЕС постановил, что заключенный бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас имел депутатский иммунитет с момента объявления о его избрании евродепутатом.

Испанский закон требует, чтобы новые депутаты Европарламента приняли присягу на Конституции Испании. Жункерасу, который находился под стражей с ноября 2017 года, не позволили это сделать.

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Итак, согласно решению суда, Испания должна была отменить арест Жункераса, позволив ему принять присягу евродепутата.

Напомним, король Испании Фелипе VI 12 декабря поручил и.о. премьер-министра Педро Санчесу сформировать правительство после вторых за семь месяцев выборов.

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