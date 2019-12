Сирийская арабская армия начала вторую фазу своего наступления на Идлиб вечером 19 декабря. Главной целью является город Маараф аль-Нуман.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Al Masdar News.

Под руководством 25-й бригадой сил специальных миссий (ранее "Силы Тигра") сирийская армия начала штурм оборонительных сил повстанцев джихадистов, начались жестокие бои.

Повстанцы ранее заявляли, что бригадой "Силы Тигра" на самом деле командует не режим Башара Асада, а Россия.

Как пишет турецкое государственное агентство Anadolu, авиация Асада и России в четверг нанесли удары по населенным пунктам в Идлибе, в результате которых погибли еще 13 мирных жителей, получили ранения по меньшей мере 40 человек.

О наступлении Асада и союзников на Маараф аль-Нуман сообщает в своем Twitter и немецкий журналист Джулиан Репке.

"В Идлибе террор России против невинных мирных жителей продолжался всю ночь и продолжается сейчас", - пишет он 20 декабря.

In #Moscow, the terror against Russia lasted for 30 minutes.

In #Idlib, Russia’s terror against innocent civilians lasted the whole night and continues right now.#PutinAtWar https://t.co/bUXrrJB7rn