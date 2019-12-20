Голова МЗС Чехії: старості району Праги, який хоче повісити Лаврова, слід вибачитися

Голова МЗС Чехії Томаш Петршичек заявив, що слова старости празького району Ржепориє Павла Новотного про те, що він "розпорядився б повісити" міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова, перебувають за межею допустимого, тож Новотни слід вибачитися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Idnes.

Новотни зустрівся в неділю в ратуші району зі знімальною групою телеканалу Міноборони РФ "Звезда".

"Якщо я виграю війну проти Росії, то залишу вас живими. Поверну Крим Україні, звільню всіх політв'язнів і повішу Лаврова. Ще не знаю, що я зроблю з Путіним. А "Звезда" буде нормальним демократичним медіа", - сказав Новотни.

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Але голова МЗС відмежувався від його висловлювань. "Я з повагою ставлюся до того, що пан староста хоче встановити пам'ятник (бійцям РОА - ред.), це є справою муніципальних політиків, але втручання у зовнішню політику з їхнього боку не повинно мати місця", - заявив Петршичек, закликавши Новотни вибачитися.

"Я наполягаю на тому, що пан Лавров повинен висіти", - відреагував на рекомендацію з боку очільника чеської дипломатії староста празького району.