Глава МИД Чехии: старосте района Праги, который хочет повесить Лаврова, следует извиниться

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что слова старосты пражского района Ржепорые Павла Новотного о том, что он "распорядился бы повесить" министра иностранных дел РФ Сергея Лавровым, находятся за гранью допустимого, поэтому Новотному следует извиниться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Idnes.

Новотны встретился в воскресенье в ратуше района со съемочной группой телеканала Минобороны РФ "Звезда".

"Если я выиграю войну против России, то оставлю вас в живых. Верну Крым Украине, освобожу всех политзаключенных и повешу Лаврова. Пока не знаю, что я сделаю с Путиным. А "Звезда" будет нормальным демократическим медиа", - сказал Новотны.

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Но глава МИД отмежевался от его высказываний. "Я с уважением отношусь к тому, что господин староста хочет установить памятник (бойцам РОА. - Ред.), это дело муниципальных политиков, но вмешательство во внешнюю политику с их стороны не должно иметь места", - заявил Петршичек, призвав Новотны извиниться.

"Я настаиваю на том, что господин Лавров должен висеть", - отреагировал на рекомендацию со стороны главы чешской дипломатии староста пражского района.