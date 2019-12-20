Скандальний колишній віцеканцлер Австрії шпигував за однопартійцями

Підозрюваний у корупції колишній віцеканцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе шпигував за кількома членами власної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У травні корупційний скандал повалив уряд Себастіана Курца та закінчився відставкою лідера ультраправих Штрахе. Оприлюднені відеозаписи демонстрували, як Штрахе на Ібіці домовлявся з нібито племінницею російського олігарха про співпрацю, обіцяючи їй державні контракти в обмін на підтримку його Партії свободи.

Незабаром після своєї відставки Штрахе найняв приватного детектива для стеження за кількома членами своєї колишньої партії, оскільки він підозрював, що справа Ібіци є результатом змови зсередини.

Він навіть намагався, щоб партія заплатила за детектива, надсилаючи їй рахунок як витрати.

Це підтвердив Норберт Гофер, нинішній лідер партії, який заявив, що він нещодавно дізнався про ці шпигунські дії.

Нагадаємо, у грудні Штрахе виключили з партії. Зараз щодо нього проводиться розслідування відносно ймовірного зловживання владою. Також йому закидають використання партійних коштів для особистих цілей.

Як відомо, у грудні 2016 року Партія свободи, яку очолював Штрахе, підписала п'ятирічний контракт про співпрацю з путінською "Єдиною Росією". Члени партії неодноразово заявляли про необхідність скасування санкцій проти РФ, а також незаконно відвідували анексований Росією Крим.