Скандальный бывший вице-канцлер Австрии шпионил за однопартийцами

Подозреваемый в коррупции бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе шпионил за несколькими членами своей партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В мае коррупционный скандал привел к падению правительства Себастьяна Курца и закончился отставкой лидера ультраправых Штрахе. Обнародованные видеозаписи демонстрировали, как Штрахе на Ибице договаривался с якобы племянницей российского олигарха о сотрудничестве, обещая ей государственные контракты в обмен на поддержку его Партии свободы.

Вскоре после своей отставки Штрахе нанял частного детектива для слежки за несколькими членами своей бывшей партии, поскольку он подозревал, что дело Ибицы стало результатом заговора внутри политсилы.

Он даже пытался сделать так, чтобы партия заплатила за детектива, отправляя ей счет как расходы.

Это подтвердил Норберт Гофер, нынешний лидер партии, который заявил, что он недавно узнал об этих шпионских действиях.

Напомним, в декабре Штрахе исключили из партии. Сейчас в отношении него проводится расследование по поводу возможного злоупотребления властью. Также его обвиняют использования партийных средств для личных целей.

Как известно, в декабре 2016 года Партия свободы, которую возглавлял Штрахе, подписала пятилетний контракт о сотрудничестве с путинской "Единой Россией". Члены партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против РФ, а также незаконно посещали аннексированный Россией Крым.