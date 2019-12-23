Президентці Хорватії у другому турі виборів протистоятиме лівий експрем'єр

Консервативна президентка Хорватії і ліберальний колишній прем'єр-міністр вийшли в другий тур виборів, який відбудеться 5 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Колишній прем'єр-міністр Зоран Міланович на виборах 22 грудня отримав майже 30% голосів, свідчать попередні підрахунки. Чинна президентка Колінда Грабар-Кітарович має майже 27%, заявили державні виборчі органи після підрахунку майже всіх бюлетенів.

Мирослав Скоро, популярний співак, який сприймається кандидатом від правих націоналістичних консерваторів, опинився на третьому місці з близько 24%.

Колінда Грабар-Кітарович Anadolu

Аналітики зазначають, що Грабар-Кітарович може вважатися фаворитом, оскільки праві кандидати більше не будуть суперниками.

Звертаючись до прихильників, Грабар-Кітарович закликала всіх об'єднатися навколо її кандидатури у другому турі. Перший раунд вона описала як битву 10 на одного.

Зоран Міланович з дружиною AFP

Міланович закликав до цивілізованого змагання, а не до битви, маючи на увазі традиційно глибокі розбіжності в Хорватії між політичними лівими та правими. "Ми йдемо до другого туру, а не до війни", - сказав він. Нехай виграє кращий з нас, і я вважаю, що я кращий".

Посада президента у Хорватії є значною мірою церемоніальною, проте збереження президентства є важливим для керівної партії "Хорватський демократичний союз" - з 1 січня її уряд повинен приступити до головування в ЄС.