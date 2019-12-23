Президент Хорватии во втором туре выборов столкнется с левым экс-премьером

Консервативный президент Хорватии и либеральный бывший премьер-министр вышли во второй тур выборов, который состоится 5 января.

Об этом сообщает "Европейский правда" со ссылкой на The Guardian.

Бывший премьер-министр Зоран Миланович на выборах 22 декабря получил почти 30% голосов, свидетельствуют предварительные подсчеты. Действующий президент Грабар-Китарович имеет почти 27%, заявили государственные избирательные органы после подсчета почти всех бюллетеней.

Мирослав Скоро, популярный певец, который воспринимается кандидатом от правых националистических консерваторов, оказался на третьем месте с около 24%.

Грабар-Китарович anadolu

Аналитики отмечают, что Грабар-Китарович может считаться фаворитом, поскольку правые кандидаты больше не будут соперниками.

Обращаясь к сторонникам, Грабар-Китарович призвала всех объединиться вокруг ее кандидатуры во втором туре. Первый раунд она описала как битву 10 на одного.

Зоран Миланович с женой AFP

Миланович призвал к цивилизованному соперничеству, а не к битве, имея в виду традиционно глубокие разногласия в Хорватии между политическими левыми и правыми. "Мы идем во второй тур, а не к войне", - сказал он. Пусть выиграет лучший из нас, и я считаю, что я лучший".

Должность президента в Хорватии в значительной мере церемониальна, однако сохранение президентства является важным для правящей партии "Хорватский демократический союз" - с 1 января ее правительство должно приступить к председательству в ЕС.