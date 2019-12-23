SkyUp будет летать из Киева в Тирану и Лиссабон

Авиакомпания SkyUp Airlines весной 2020 года начнет летать из Киева в Тирану (Албания) и Лиссабон (Португалия).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу компании.

Полеты из Киева в Тирану стартуют с 30 мая 2020 года. Сначала их будут осуществлять по субботам, а с 8 июня - по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билета в одну сторону без багажа - от 2,3 тыс. грн.

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Полеты из Киева в Лиссабон стартуют с 29 марта 2020 года. Их будут осуществлять по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону без багажа - от 2,8 тыс. грн.