Апеляційний суд у справі Марківа може відбутися в травні-червні – посол

Розгляд апеляційної скарги нацгвардійця Віталія Марківа в італійському суді почнеться не раніше травня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Італії Євген Перелигін в інтерв’ю Укрінформу.

За словами посла, після того, як захисники Марківа та Україна подали апеляцію, в апеляційного суду Ломбардії є час визначити процедуру.

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"Ми очікуємо, що вся процедура буде визначена десь у середині січня. Буде відомо, коли збереться апеляційний суд, коли будуть відібрані присяжні і коли будуть призначені 2 судді. В апеляційному розгляді буде 2 судді та 6 присяжних", - сказав посол.

"Тому це – десь середина січня. Якщо так відбудеться, то необхідна кількість засідань, які мають передувати рішенню, за нашими розрахунками, завершиться протягом 4-5 місяців, так показує практика. Тобто при позитивному розвитку всього цього процедурного питання будемо мати травень-червень", - додав він.

Перелигін зазначив, що на суді будуть тільки адвокати, тому що апеляційний суд не розглядає справу по суті.

"Він розглядає справу з точки зору, чи були помилки в суді першої інстанції, чи були взяті до уваги всі докази, чи було надано адекватної уваги, чи вони десь не схибили. І вже жодних свідків або додаткових матеріалів Апеляційний суд не витребує", - сказав він.

Посол також додав, що дорозслідування справи вже неможливе. "Навіть якщо виникнуть нові обставини. Ці суди розслідують тільки правильність роботи першої інстанції", - пояснив він.

Нагадаємо, суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув'язнення.

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