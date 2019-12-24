Апелляционный суд по делу Маркива может пройти в мае-июне - посол

Рассмотрение апелляционной жалобы нацгвардейца Виталия Маркива в итальянском суде начнется не раньше мая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в интервью Укринформу.

По словам посла, после того, как защитники Маркива и Украина подали апелляцию, у апелляционного суда Ломбардии есть время определить процедуру.

"Мы ожидаем, что вся процедура будет определена где-то в середине января. Будет известно, когда соберется апелляционный суд, когда будут отобраны присяжные и когда будут назначены 2 судьи. В апелляционном рассмотрении будет 2 судьи и 6 присяжных", - сказал посол.

"Поэтому это - примерно середина января. Если так произойдет, то необходимое количество заседаний, которые должны предшествовать решению, по нашим расчетам, завершится в течение 4-5 месяцев, так показывает практика. То есть при позитивном развитии всего этого процедурного вопроса будем иметь май-июнь", - добавил он.

Перелыгин отметил, что на суде будут только адвокаты, потому что апелляционный суд не рассматривает дело по существу.

"Он рассматривает дело с точки зрения, были ошибки в суде первой инстанции, были ли приняты во внимание все доказательства, было ли предоставлено адекватное внимание, или они где-то ошиблись. И уже никаких свидетелей или дополнительных материалов Апелляционный суд не истребует", - сказал он.

Посол также добавил, что дорасследование дела уже невозможно. "Даже если возникнут новые обстоятельства. Эти суды расследуют только правильность работы первой инстанции", - пояснил он.

Напомним, суд итальянского города Павия счел виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.

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