Медвєдєв заявив, що "Північний потік-2" добудують з некритичною затримкою

Санкції США, спрямовані на будівництво "Північного потоку-2", не вплинуть на реалізацію проєкту, горизонт зсування термінів виявиться не більше кількох місяців, заявив журналістам прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Ми, звичайно, його добудуємо, ніяких сумнівів немає, зовсім трохи залишилося", - заявив журналістам Медведєв.

"У "Газпрому" є альтернативні варіанти, як це все там прокласти, ну трошки більше часу на це піде - нічого страшного. Це все одно місяці, місяць туди, місяць назад, на кілька місяців більше - ніякої катастрофи немає, особливо в умовах, коли ми домовилися з українцями по транзиту", - сказав прем'єр Росії.

Президент США Дональд Трамп 20 грудня підписав оборонний бюджет США (NDAA) на 2020 рік, в який законодавці включили положення про санкції щодо компаній, що беруть участь в "Північному потоці-2".

Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" на сьогодні день завершено на 93,5%.