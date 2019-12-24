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Медведев заявил, что "Северный поток-2" достроят с некритичексой задержкой

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Медведев заявил, что "Северный поток-2" достроят с некритичексой задержкой

Вторник, 24 декабря 2019, 13:06

Санкции США, направленные на строительство "Северного потока-2", не повлияют на реализацию проекта, горизонт смещение сроков окажется не более нескольких месяцев, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы, конечно, его достроим, никаких сомнений нет, совсем немного осталось", - заявил журналистам Медведев.

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"У "Газпрома"есть альтернативные варианты, как это все там проложить, ну чуть больше времени на это уйдет - ничего страшного. Это все равно месяцы, месяц туда, месяц назад, на несколько месяцев больше - никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту", - сказал премьер России.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

Строительство газопровода "Северный поток-2" на сегодняшний день завершено на 93,5%.

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