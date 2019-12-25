Франція заборонила вивозити з країни шедевр, знайдений на кухні

Франція заборонила вивозити з країни картину вартістю 24 млн євро, яка була випадково знайдена на кухні і виявилась загубленим шедевром флорентійського художника Чімабуе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Картина художника Чімабуе, який жив в XIII столітті, називається "Осміяння Христа". ЇЇ виявили у вересні у місті Комп'єнь.

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Витвір мистецтва висів на кухні літньої француженки. Жінці понад 90 років і вона переїхала в будинок для літніх людей, у зв’язку з цим в її помешканні проводилась інвентаризація. Експертиза довела авторство Чімабуе.

Картина невеличка: всього 20 на 26 сантиметрів. Вона входить в серію з восьми робіт митця, де він зобразив "Страсті Христові" і "Розп'яття".

27 жовтня анонімний покупець з північної Франції придбав картину на аукціоні за 24 млн євро. Однак тепер уряд Франції вирішив, що картина є національним надбанням.

Її заборонили вивозити за межі країни протягом 30 місяців - за цей час планують зібрати кошти, щоб викупити витвір мистецтва для нації.